Океан Ельзи випустив суперечливий відеокліп "В небо жене"

Український гурт "Океан Ельзи", який 14 червня представив новий хіт "В небо жене", вже за три дні оприлюднив щемливий відеокліп про нелегкий шлях відносин.

Режисеркою відеокліпу стала Анна Бурячкова, а зйомки ролика відбувались в Києві наприкінці травня.

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За словами творця відеокліпу "В небо жене", у ролику показано кохання двох людей, які, можливо, занадто швидко стали цілим світом одне для одного.

Іноді, для того, щоб "перевидати" своє кохання, треба пройти крізь вогонь відносин. І лише після цього зрозуміти, наскільки важливо залишатись поряд і підтримувати світло і темряву близької людини,

– підкреслила режисерка кліпу.

У відеоролику двоє закоханих разом живуть, прокидаються в одному ліжку, але через певні обставини змушені битись на рингу одне проти одного. Лише одному з них дістанеться велика грошова винагорода, а інший в цей же момент отримає сильні травми. Весь кліп знятий у темних тонах та містить багато напружених і проникливих кадрів.

Океан Ельзи – "В небо жене" 2018: дивитись відео онлайн