За словами Сергія Стерненка, колишньому одеському прокурору уже вручили підозру. Активіст повідомив, що це офіційна інформація.
Нагадаємо Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову
У прокурора з активістом особисті рахунки
Сергій Стерненко розповів, що саме Олег Жученко був причетний до кримінальних проваджень проти нього. Також Жученко звинуватив активіста у наркоторгівлі.
За словами Стерненка, експрокурор у навмисно гальмував кримінальні справи, які стосувалися нападів на одеських активістів. Крім того, згідно з доступною інформацією прокурор отримав квартиру від бізнесмена Володимира Галантерника.
Хто ще серед підозрюваних
Ірина Венедіктова підписала 5 підозр. За інформацією телеграм-каналу "Думская – новости Одессы" крім Геннадія Труханова та Олега Жученка це:
- Олег Бриндак – заступник мера Одеси, голова партії "Довіряй ділам". Його за 2021 рік вже двічі викликали до НАЗК у справах про порушення подання звіту партії про майно та доходи й про порушення фінансової звітності.
- Інна Поповська – директорка юридичного департаменту Одеської міськради;
- Володимир Галантерник – одеський бізнесмен та мультимільйонер. Володіє значною частиною туристичної інфраструктури міста та торгові центри. Живе у Лондоні, а в Одесі буває лише проїздом.
Підозра меру Труханову: головне
- 6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Геннадію Труханову та ще 4 людям у справі про незаконне заволодіння землею.
- Це вже не перша підозра, яку отримав одеський міський голова.
- За підрахунком правоохоронців, дії Труханова та інших підозрюваних завдали державі збитків на суму 533 мільйони гривень.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає цю справу показовою не лише для Одещини, а й для всієї країни.