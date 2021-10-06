За словами Сергія Стерненка, колишньому одеському прокурору уже вручили підозру. Активіст повідомив, що це офіційна інформація.

Нагадаємо Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

У прокурора з активістом особисті рахунки

Сергій Стерненко розповів, що саме Олег Жученко був причетний до кримінальних проваджень проти нього. Також Жученко звинуватив активіста у наркоторгівлі.

За словами Стерненка, експрокурор у навмисно гальмував кримінальні справи, які стосувалися нападів на одеських активістів. Крім того, згідно з доступною інформацією прокурор отримав квартиру від бізнесмена Володимира Галантерника.

Хто ще серед підозрюваних

Ірина Венедіктова підписала 5 підозр. За інформацією телеграм-каналу "Думская – новости Одессы" крім Геннадія Труханова та Олега Жученка це:

Олег Бриндак – заступник мера Одеси, голова партії "Довіряй ділам". Його за 2021 рік вже двічі викликали до НАЗК у справах про порушення подання звіту партії про майно та доходи й про порушення фінансової звітності.

– заступник мера Одеси, голова партії "Довіряй ділам". Його за 2021 рік вже двічі викликали до НАЗК у справах про порушення подання звіту партії про майно та доходи й про порушення фінансової звітності. Інна Поповська – директорка юридичного департаменту Одеської міськради;

– директорка юридичного департаменту Одеської міськради; Володимир Галантерник – одеський бізнесмен та мультимільйонер. Володіє значною частиною туристичної інфраструктури міста та торгові центри. Живе у Лондоні, а в Одесі буває лише проїздом.

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