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Як приготувати окрошку: рецепти холодного супу

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Як приготувати окрошку: рецепти приготування окрошки
Як приготувати окрошку: рецепти приготування окрошки / kyiv.ridna

Окрошка – це холодний суп, який ідеально доповнить ваш раціон харчування в спеку. Готувати його можна з різними інгредієнтами, які вам більше подобаються. В матеріалі ви знайдете три рецепти окрошки, які ви зможете з легкістю повторити вдома.

Рецепти окрошки різняться не лише інгредієнтам, а ще й напоєм, яким її заправляють. Наприклад, це може бути несолодкий квас, сироватка, кисле молоко, мінералка та навіть звичайна вода. Тому обирайте той напій, який вам більше до душі!

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Подавати до столу окршоку потрібно в холодному вигляді, тож перед подачею обов'язково поставте її в холодильник.

Рецепт класичної окрошки


Рецепт класичної окрошки

Інгредієнти:
- 4-5 варених картоплин;
- 5 варених яєць;
- 8-10 редисок;
- 2-3 свіжих огірка;
- 300 г ковбаси (вареної або копченої);
- 1 пучок кропу;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- сіль за смаком;
- сметана або майонез (за смаком);
- квас, мінеральна вода або сироватка.

Рецепт приготування класичної окрошки:

Відваріть картоплю та яйця. Наріжте однаковими шматочками картоплю, яйця, редис, огірки та ковбасу. Подрібніть зелень. Змішайте всі інгредієнти в каструлі та посоліть за смаком. За бажанням, можете додати сметану або майонез. Заправте квасом, мінеральною водою або ж сироваткою. Перемішайте та подавайте у холодному вигляді.

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Рецепт окрошки з куркою


Рецепт окрошки з куркою

Інгредієнти:
- 5-6 варених картоплин;
- 6 варених яєць;
- 4-5 свіжих огірків;
- 10-12 редисок;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- ½ пучка кропу;
- ½ пучка петрушки;
- 2 курячих стегенця або філе;
- сіль за смаком;
- щіпка лимонної кислоти;
- сметана (за смаком);
- газована мінеральна вода або сироватка.

Рецепт приготування окрошки з куркою:

Відваріть картоплю та яйця. Ви можете використовувати свіжу курку, її потрібно відварити та також порізати. Або ж можете взяти копчену курку та також нарізати, але обов'язково зніміть шкіру. Наріжте однаковими шматочками картоплю, яйця, редис, огірки та курку. Змішайте всі інгредієнти в каструлі. Додайте сіль, лимонну кислоту і сметану за бажанням. Заправте окрошку мінеральною водою чи сироваткою та подавайте охолодженою.

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Рецепт окрошки з буряком (холодний борщ)


Рецепт окрошки з буряком (холодний борщ)

Інгредієнти:
- 2 варені буряка;
- 4-5 варених картоплин;
- 2-3 варених яйця;
-1-2 свіжих огірка;
- 150 г вареної ковбаси;
- 1 пучок кропу;
- ½ лимона;
- сіль та мелений чорний перець (за смаком);
- сметана (за смаком);
- газована мінеральна вода або сироватка.

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Рецепт приготування окрошки з буряком:

Цю окрошку ще називають холодним борщем, адже за виглядом та смаком вона нагадує звичайний червоний борщ. Для її приготування відваріть картоплю, буряк (за бажанням, його можна запекти в духовці, так він буде більш ароматним) та яйця. Наріжте всі інгредієнти кубиками та змішайте в каструлі. Додайте подріблену зелень, лимонний сік, спеції, сметану і мінеральну воду (або сироватку). Добре перемішайте та подавайте охолодженим.

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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