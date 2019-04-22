Окружний Адмінсуд Києва призупинив перейменування УПЦ МП

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури України, відповідно до якого Київська Митрополія Української Православної Церкви та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року.

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