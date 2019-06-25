Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича в столиці

Щоправда, поки не буде розглянута апеляція, це рішення в силу не вступить і повернення старих назв – проспект Ватутіна і проспект Московський – вживати не будуть.

Так, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це в коментарі 24 каналу розповів координатор С14 Євген Мазур, який був присутній на судовому засіданні.

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Сьогодні відбулося останнє судове засідання у цій справі. Його весь час відтягували. Суддя навіть не пояснив підстав, за якими було прийняте таке рішення. Так само і позивачі не могли обґрунтувати повністю свою позицію. Але це не завадило одіозному Окружному адміністративному суду це рішення прийняти,

– сказав активіст.

За словами Мазура, позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.

Відтак, суд частково задовольнив позовні вимоги Бережної та двох громадських організацій, повернувши проспектам радянські назви Московський (щодо проспекту Бандери) та Генерала Ватутіна (щодо проспекту Шухевича).

Депутат Київради Юрій Сиротюк, своєю чергою, повідомив, що рішення прийняла суддя Олеся Чудак, яка начебто займалася справами майданівців під час Революції Гідності.

Мотивувальну частину рішення суд не оголосив, тому чим керувалися судді, ухвалюючи таке рішення, невідомо.

Чому повернення назв столичним проспектам порушує закон?

Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

Хто такий Микола Ватутін? Радянський воєначальник, герой Радянського Союзу. Його підрозділи вели бойові дії проти німецьких військ та побіжно — проти Української повстанської армії.





Микола Ватутін