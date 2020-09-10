Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про оскарження постанови Центральної виборчої комісії про місцеві вибори. Постанова, на думку позивача, була прийнята з порушенням Виборчого кодексу.

Позов до суду подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Дивіться також Спроба фальсифікувати вибори: у Запоріжжі виборчі адреси масово міняли за гроші

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року",

– мовиться у повідомленні суду.

Суд вже призначив дату підготовчого засідання. Воно відбудеться 2 жовтня. Зауважимо, що місцеві вибори в Україні мають провести 25 жовтня.

Місцеві вибори-2020: що відомо

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.

Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.

Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.



Місцеві вибори в Україні: основні дати / Інфографіка 24 каналу