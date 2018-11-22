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      Оксана Маркарова – новий міністр фінансів України: що про неї відомо

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      Оксана Маркарова: біографія нового міністра фінансів України
      Оксана Маркарова: біографія нового міністра фінансів України / file.liga.net

      Посаду міністра фінансів України обійняла Оксана Маркарова, яка була виконувачем обов'язків міністра. Її кандидатуру підтримали у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Голосування за призначення міністра фінансів відбулося в Раді 22 листопада.

      Освіта

      Оксана Маркарова отримала диплом магістра з екології в Києво-Могилянській Академії. Також навчалася в Університеті Індіани, має ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.

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      Досвід роботи

      У 1996-1998 роках працювала в Міжнародній фундації виборчих систем та в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc. в рамках проекту "Українська аграрна товарна біржа".

      У 2000 році в США проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні, у групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

      У 2003 році очолила інвеситиційну групу ІТТ, і там працювала до 2014 року.

      На державній службі Маркарова з 2015 року. За перебування на посаді міністра Наталії Яресько, Маркарова була заступником міністра фінансів України, керівником апарату Міністерства фінансів. У ЗМІ її і називали "членом "dreamteam Яресько". Власне, ІТТ, де до держслужби працювала Маркарова, управлялась Horizon Capital,чиїм співзасновником і головним виконавчим директором була Яресько до свого призначення міністром.

      У квітні 2016 року Маркарова стала першим заступником міністра фінансів Олександра Данилюка. З червня 2018 року, після відставки Данилюка, її призначено в.о. міністра фінансів України.

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      Оксана Маркарова також є членом Дорадчої Ради Києво-Могилянської Академії, входить в Коло Друзів Українського католицького університету та є членом Міжнародної організації молодих президентів (YPO). Також вона – член спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".

      Здобутки Маркарової у Мінфіні

      На посаді заступника міністра фінансів Маркарова ініціювала створення офісу залучення та сприяння інвестиціям UkraineInvest. Він має реалізувати низку ініціатив уряду щодо підтримки наявних інвесторів і залучення нових інвестицій в Україну. Важливою заслугою у роботі в Мінфіні також є ініціатива Маркарової щодо створення Міністерством фінансів найбільшого порталу відкритих даних у секторі публічних фінансів – єДата.

      Експерти оцінюють Маркарову як професіонала у фінансовій сфері. Вона дуже добре вміє працювати з інвестиціями – все життя ними займалася. Вона зможе порозумітися з МВФ.

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      Однак слабкою стороною Маркарової як міністра називають відсутність команди. Міністр – посада політична, де один в полі – не воїн. Великої політичної ваги у Маркарової немає. Тому їй може бути складно опиратися тиску уряду щодо збільшення витрат у передвиборчий рік.

      Особисте життя

      Заміжня. Чоловік – банкір та бізнесмен Данило Волинець. Маркарова має 4 дітей – сина і трьох дочок.

      Декларація

      У власності Оксани Маркарової – 2 квартири у Києві, площею 55,6 і 95,6 квадратних метрів. Спільно з чоловіком володіє також горищем у Києві, площею 177,2 квадратних метрів.

      У власності чоловіка Маркарової:

      - 2 квартири, площею 194,6 – у Києві та 98,6 квадратів – у Львові;
      - гараж на 18 квадратів у Києві;
      - гараж із житловими кімнатами у Тисовці Львіської області;
      - земельна ділянка 1000 квадратних метрів у Тисовці;
      - 5 земельних ділянок, площами 6260, 1369, 769, 6158 та 8633 метрів квадратних – у Ворзелі,;
      - 2 житлових будинки у Ворзелі;
      - лазня у Ворзелі. 

      На дочок Маркарової зареєстровані ще 2 квартири у Києві.

      Згідно з декларацією Оксани Маркарової, вона також володіє: рудою кобилою гановерської породи, коштовними каблучками, колекцією живопису та графіки українських художників 19-21 століття загальною кількістю 983 роботи, бібліотекою української та світової літератури загальною кількістю близько 2000 книг, виданих в 18-21 столітті, колекцією пам'ятних монет України (НБУ): 52 золотих та 293 срібних.

      Чоловік Маркарової володіє Мерседесом CL500 та Тойотою Хайлендером, донька Анна – Хондою Акорд. На саму Маркарову транспортних засобів не зареєстровано.

      Крім того Маркарова та її чоловік мають у власності значні активи в акціях та корпоративні права у 6 підприємствах.

      З нематеріальних активів Маркарова володіє торговою маркою "Анна-марія".

      У 2017 році Маркарова отримала 596 982 гривень доходу від заробітної плати, і ще 197 956 гривень від процентів.

      На банківських рахунках Маркарової – майже 2 мільйони гривень (плюс ще майже мільйон – у чоловіка), ще 635 тисяч – внески до кредитних спілок.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Оксана Маркарова Публікації Міністерство фінансів України Статті
      Джерело: 24 канал
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