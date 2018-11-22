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      Оксана Маркарова стала міністром фінансів України

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      Оксана Маркарова стала міністром фінансів України
      Оксана Маркарова стала міністром фінансів України / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада ввечері 22 листопада підтримала кандидатуру Оксани Маркарової на посаду очільника Міністерства фінансів України, яка до цього виконувала обов'язки міністра.

      За це рішення проголосували 242 народних депутатів.

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      Також чиновниця одразу склала присягу члена Кабінету міністрів у Верховній Раді.

      Напередодні, Маркарова заявила, що на цій посаді планує завершити впровадження бюджетного планування на три роки.

      Я буду займатись питаннями, які я хочу завершити на цій посаді. У першу чергу це середньострокове бюджетне планування, тобто, планування бюджету на 3 роки,
      – сказала вона.

      Зазначимо, у міністерстві фінансів вона працює з 2015 року. 7 червня 2018 року Кабінет Міністрів призначив Маркарову виконуючою обов’язків міністра фінансів. Вона замінила на посаді звільненого Олександра Данилюка.

      Нагадаємо, 22 листопада Ірина Фріз стала міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили ввечері 22 листопада.

      Теги: Новини України Верховна Рада Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 Канал
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