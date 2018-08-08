Оксану Марченко запросили у шоу "Танці з зірками"

Телеведуча Леся Нікітюк погодилася стати учасницею шоу "Танці з зірками", а також передала естафету шоумену Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

На каналі "1+1" стартує другий сезон оновленого проекту "Танці з зірками", а імена учасників оголошують поступово – за допомогою естафети в соцмережах #танціззіркаміchallenge.

Наразі невідомо, чи погодяться Гагарін та Марченкона на участь у проекті.

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Оксана Марченко є дружиною Віктора Медведчука – кума російського президента Володимира Путіна.

Водночас кореспонденти ТСН Іван Гребенюк та Соломія Вітвіцька опублікували на Facebook відкриту заяву співробітників телевізійної служби новин, в якій редакція не погоджується з можливою появою Марченко в проекті "Танці з зірками".

"Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов’язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним. Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму. Навіть той факт, що шоу є розважальним, не виправдовує появи дружини Медведчука Оксани Марченко в ефірі нашого телеканалу", – сказано у заяві.