Окупант зізнався, що вбив 25 мирних, а його поплічник розповів про план зґвалтування українки

Російських вбивць нагороджують за знущання з українців і масові вбивства. Про це свідчить перехоплена розмова між родичами-загарбниками.

Про це 21 квітня розповіли у Службі безпеки України. Зазначили, що окупантам навіть вручають медалі за вбивства.

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"Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми "здобутками" на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних", – написали в СБУ.

Про що говорять окупанти

На записі рашист зухвало хизується, що 25 мирних людей виїжджали автобусом, але їх вбили. Інший розказує, що планує зґвалтувати українку. Росіянин називає свої дії "побаченням" та сміється. Він заявив, що дівчина вже в полоні, її зв'язали.

Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!,

– заявили в СБУ.

Зауважте – розмова російських вбивць: дивіться відео