Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона розповіла історію колишнього учасника АТО, який потрапив у катівню в Козачій Лопані ще 22 березня. Він набрався сил і пройшовся місцями, де його тероризували російські окупанти. Чоловік визнає – йому потрібно спілкуватися з пресою, адже це допомагає забути про увесь цей жах.

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"Хотів собі голову розбити, бо не витримував катування"

За його словами, російські окупанти мали детальні списки місцевих учасників АТО. У них були буквально усі дані – аж до того, де хто зараз перебував. Багато інформації "злили" місцеві колаборанти.

22 березня росіяни забігли з автоматами до квартири першої дружини, де чоловік перебував разом з дочкою. Окупанти накинули куртку на голову, забрали паспорт та повезли до катівні. Ловили росіяни не лише атошників, але й цивільних людей.

Сам чоловік вже два роки як не служив. Він влаштувався в один з місцевих заводів. Окупанти жорстко його катували, а через деякий час змусили виступати на камеру для російського телебачення. Він мав закликати українську армію скласти зброю. Перед цим були дні пекельних катувань.

В чоловіка була пахова грижа – він просив окупантів не бити його вниз живота. Утім, російські нелюди додумалися бити його струмом через геніталії. Чоловік намагався розбити собі голову, щоб знепритомніти і не відчувати цей біль.

Ставили питання психологічного характеру. На кшталт, коли я пішов в АТО. Я не встигав відповісти – мене били струмом. Питалися, коли народилася перша дочка. В них це все було в документах. Я не знаю, нащо вони це робили. Це все продовжувалося до того, як в мене не почало все там горіти. Ще поливали мене водою, щоб краще йшов струм,

– згадує постраждалий.

Після кількох тижнів у різних катівнях чоловіка викинули на вулицю. Він зі зламаними ребрами пішки пішов до власного селища, а по дорозі тягнув місцевого, який не міг йти через побиті ноги. Зараз в чоловіка проблеми з серцем, але він готовий піти до війська – хоче показати, що його не зламали.

У кожному населеному пункті були катівні

Як зазначає Анна Черненко, майже в кожному населеному пункті, де розташовувалися окупанти, були кабінети або підвали, де катували людей. Вони намагалися вибити з них потрібні для себе свідчення.

В одній із будівель, де розташовувалися окупанти, вони взагалі зробили так звану "стіну слави" – написали, скільки населених пунктів їм вдалося пройти. А кінцевою метою мав бути Харків. Але тепер вони або гниють в українській землі, або з ганьбою втекли.

"Стіна слави" російських окупантів / Фото Анна Черненко

Поряд вони написали позивні військових з їхнього підрозділу, які стали дезертирами. Загалом з підрозділу втекли 15 людей. На фото видно лише 9.

Окупанти, які стали дезертирами / Фото Анна Черненко

Як наголошує Анна Черненко, зараз українські правоохоронці активно працюють на деокупованих територіях Харківщини. Вони вже викрили так званого "начальника окупаційної міліції" Козачої Лопані, якому вдалося втекти. Його оголосити в розшук та вже заочно повідомили про підозру.

СБУ проводить перевірки, встановлює людей, які могли співпрацювати з окупантам. Триває велика робота. Зокрема, в Ізюмі вдалося затримати представника "народної міліції". Цей чоловік відповідатиме перед судом,

– наголосила Анна Черненко.

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Нагадаємо, Україна завершила ексгумацію тіл на місці масового поховання в Ізюмі. Спеціалісти вилучили тіла 447 загиблих. Російські нелюди вбили 215 цивільних жінок, 194 чоловіків, 5 дітей. Також там знайшли рештки 22 військових. Тіла ще 11 людей поки не вдалося ідентифікувати.