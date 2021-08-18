Ще раніше стало відомо, що кримчанам не вистачає препаратів, які призначають пацієнтам із новою коронавірусною інфекцією.

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Як сказав глава проросійської влади Криму Сергій Аксьонов, у дефіциті опинилися 339 найменувань лікарських препаратів.

Проведена ревізія лікарських препаратів. Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. Кінцевий термін – 1 жовтня: з усіх найменувань усі позиції повинні з'явитися на "Крим-Фармації", щось може бути відсутнім у пунктах роздрібної доставки, але має бути на складі,

– пояснив Аксьонов.

Реакція України

Представництво президента України у тимчасово окупованому Криму висловило стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові. У відомстві називали її "критичною" в умовах пандемії та закликали "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".

Віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше стверджував, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Після цього перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що Криму і його жителям не потрібна допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією.