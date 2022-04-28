Російські окупанти завдали ракетного удару по Фастову на Київщині
28 квітня 2022 , 21:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
Російські окупанти ввечері 28 квітня завдали ракетний удар по Фастову на Київщині. Наразі на місці інциденту працюють усі необхідні служби.
Олександр Павлюк – голова Київської ОВА – повідомив про ракетний удар о 21:29. Повітряна тривога у більшості областей України пролунала ще близько 18:30.
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По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетний удар. Всі служби вже працюють на місці,
– наголосив Павлюк.
Він нагадав людям, як важливо залишатися в сховищах під час повітряної тривоги. Це рятує життя.
Обстріл Києва увечері 28 квітня
- Російські окупанти увечері 28 квітня обстріляли Київ. Віталій Кличко повідомив, що було 2 влучання у Шевченківському районі.
- Згодом мер Києва повідомив, що росіяни влучили у нижні поверхи житлового будинку. На місці інциденту працюють медики та рятувальники.
- За словами Кличка, госпіталізували трьох постраждалих.
- Наразі обстежують будинки поруч та виводять людей.
- Удару по Києву завдали під час візиту до Києва генсека ООН Антоніу Гутерреша.
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