Наразі на місці обстрілу працюють фахівці з екстрених служб. У КМДА розповіли про масштаби руйнувань будівель інтернату.

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Куди влучили російські снаряди

Один поцілив у приміщення котельні. Внаслідок цього там пошкоджений дах, є також і руйнування всередині.

приміщення Внаслідок цього там пошкоджений дах, є також і руйнування всередині. Другий – у приміщення моргу.

у приміщення Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

Обстріл психоневрологічного інтернату на Харківщині

Раніше російські загарбники відкрили вогонь по Оскільському психоневрологічному інтернаті, що у Харківській області. Там перебувало 330 пацієнтів, але вони встигли сховатися в укриттях. Через атаку виникли локальні займання, але їх вдалося швидко погасити.

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