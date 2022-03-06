Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки, – Ляшко

Російські бойовики не пропускають через блокпости на тимчасово захоплені території життєво необхідні для пацієнтів ліки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

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Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші "швидкі", обстрілюють наші машини, які транспортують ліки,

– сказав голова МОЗ.

Та додав, що медикам вкрай необхідний гуманітарний коридор, аби доставити інсулін, гіпотензивні засоби, препарати для діалізу.

Це те, без чого люди не можуть прожити, – пояснив міністр.

Окупант порушив режим тиші

Російський агресор підло зриває евакуацію цивільних людей з Маріуполя. Сторони домовилися про гуманітарний коридор, але окупант почав обстріл.

До слова, окупант порушує усі норми моралі та людяності – обстрілюють навіть "швидкі" з медиками.

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