Окупанти не щадять: на Київщині загинуло подружжя та поранено дитину

Окупанти нещадно обстрілюють Київщину. Внаслідок чергової атаки, що сталася 8 березня, загинуло подружжя. Також поранена дитина.

За цим фактом розпочали кримінальні провадження. Броварська, Бучанська та Вишгородська окружні прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Атака сталась 8 березня. Військовослужбовці збройних сил Росії з танку обстріляли автомобіль поблизу села Шевченкове Броварського району – загинуло подружжя.

10-річну дівчинку поранили цього ж дня, коли вона переходила річку Ірпінь зі сторони Гаврилівки. Дитина отримала наскрізне уламкове поранення і перебуває у лікарні.

Інші постраждалі на Київщині

Росіяни зі стрілецької зброї відкрили вогонь по мирному населенню у селі Козаровичі Вишгородського району. Там поранено чоловіка та жінку.

У селі Заворичі загинув чоловік – також внаслідок обстрілу окупантами. Троє мирних мешканці отримали поранення, а також згоріла церква.



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