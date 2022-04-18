Окупанти ведуть війну без жодних правил та систематично вчиняють злочини проти людства. Окрім постійних зривів евакуаційних коридорів, у армії загарбників поширеним є мародерство.

До слова У Генштабі попередили про ймовірний наступ росіян на Слов’янськ та Барвінкове

"На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та продукцію місцевих підприємств," – повідомляють у Генштабі.

Також варто зазначити, що ворог проводить замінування на полях сільськогосподарського призначення, свідомо йдучи на жертви серед мирного населення.

Зараз в Україні триває посівна, тому жителям звільнених територій або ж тримчасово окупованих, потрібно вкрай обережно себе поводити. До слова, аграрії деяких областей працюють цілодобово. Зокрема на Дніпропетровщині посівна триває і вдень, і вночі.

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