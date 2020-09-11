В ОРДЛО вирішили встановити єдині тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання. Мовляв, це "забезпечить однакову цінову доступність споживачів до послуг".

Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2020 року, про це повідомляють ЗМІ окупантів, пише 24 канал.

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У всіх населених пунктах, підконтрольних російським найманцям, введуть єдиний тариф: за 1 Гкал доведеться заплатити 681,10 рубля. А бюджетних організацій та інших споживачам – 2 911,80 рубля.

Довідка. У Донецьку тарифи зростуть на 28%, у Горлівці – на 17,8%, у Макіївці – на 5,1%. Найбільше підвищення буде в селищі міського типу Новий Світ – аж на 72%.



Розмір "комунальної квитанції" у цих містах збільшиться від 80 до 260 рублів з розрахунку річної оплати залежно від площі квартири.

Окупанти зазначили, що підвищення відчують приблизно 40% домогосподарств. Вони також переконують, що тарифи на теплову енергію "є в 6 разів нижчими, ніж в (вільній – 24 канал) Україні".

В ОРДЛО запевнили, що "тарифи на послуги теплопостачання, які діють ще з довоєнного часу, збиткові". Мовляв, навіть "дотації з бюджету" не можуть повністю покрити витрати підприємства.

Донбас на межі катастрофи

Окупований Донбас поступово перетворюється на пустелю. Внаслідок знищення шахтних водовідливів там стрімко міліють річки, зникають річки й водосховища.

Відео, яке ілюструє невтішну екологічну ситуацію напередодні опублікував журналіст та член української делегації в ТКГ Денис Казанський.