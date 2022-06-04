Окупанти планують удари по Львівській залізниці: подякували Геращенку за "наводку"

Проросійські терористи анонсували нові удари по українській залізничній інфраструктурі, покликані зашкодити постачанням західної зброї в Україну – посилаються на інформацію, поширену Геращенком. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Хайп, неперевірені джерела чи коригування ворожого вогню?

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 1 червня поширив інформацію про те, що росіяни нібито вразили Бескидський тунель на Львівщині. Інформація виявилась неточною, однак представники окупантів її "взяли до уваги" і вже анонсували удари по залізничних тунелях у західних областях України.

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Нагадаю, 1 червня росіяни завдали удари по Львівщині, того ж дня радник голови МВС Антон Геращенко повідомив у власному телеграм-каналі, що ворожі ракети влучили у Бескидський залізничний тунель.

Це твердження згодом спростували голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін та голова Львівської ОВА Максим Козицький. За словами Камишіна, росіяни дійсно вдарили по залізничній інфраструктурі, однак інформація про Бескидський тунель не відповідає дійсності. "Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", — повідомив Камишін.



Геращенко не спростував своє повідомлення, але відредагував текст свого посту: в оновленому варіанті тексту вже відсутня згадка про Бескидський тунель.

Своєю чергою, Козицький уточнив, що йдеться про об'єкт транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині.

"Хочу також вкотре наголосити: слідкуйте за тим, звідки ви берете інформацію. Вчора один телеграм-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію", – наголосив посадовець.



Окупанти обіцяють нові удари

Натомість джерела окупантів уже анонсували можливість подальших ударів по залізничним об'єктам на заході України, у тому числі й по Бескидському тунелю, який згадував Геращенко.

До теми Що робив Путін, коли стартували ракети по Львівщині

Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник заявив, що "для запобігання постачанню іноземної військової техніки на Донбас, яку так рясно сьогодні виділяє Захід, необхідно знищити шляхи її доставки до місць воєнних дій – насамперед залізничні тунелі на західній Україні".

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