Окупанти викрали депутата Сергія Максименка, – Херсонська облрада

Депутата декількох скликань Херсонської обласної ради Сергія Івановича Максименка викрали окупанти.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що інформація щодо його колеги з'явилася сьогодні, 6 квітня.

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Його викрали з його дому, на превеликий жаль.

– сказав Хлань.

Максименко також є керівником сільськогосподарського підприємства "Світанок". А також з 2014 року він допомагав Збройним Силам України.

Місцеві жителі вже також звернулися по допомогу, щоб його визволити.

Окупанти ідуть по списку

Як додав депутат, такі новини про викрадення людей приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць.

"Окупанти ідуть за якимись списками. Незрозуміло, де вони їх взяли, але вони є. І тепер вони переслідують усіх, хто може протистояти окупанту: зі зброєю в руках чи інформаційною зброєю", – наголосив Хлань.

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