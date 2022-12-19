Окупанти вкотре атакували центр Херсона: пошкоджено будівлю ОВА – моторошні фото

Російські окупанти вкотре вдарили по Херсону. 19 грудня загарбники пошкодили будівлю Херсонської ОВА.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Окупанти обстріляли Херсон

19 грудня сталася чергова атака на центр Херсона. Російські загарбники знову пошкодили будівлю Херсонської ОВА.

Херсон знову опинився під обстрілами / фото Кирило Тимошенко