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      Окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, проте самі зазнали втрат, – штаб ООС

      439 Читать новость на русском
      Зведення штабу ООС із Донбасу за 7 лютого
      Зведення штабу ООС із Донбасу за 7 лютого / 24 канал

      За минулу добу, 7 лютого, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські захисники не постраждали, а ось серед окупантів – втрати: 1 бойовик загинув, ще 3 поранені.

      Так, проросійські окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників: двічі – з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне, із гранатометів – в районі населеного пункту Пищевик, з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське, двічі з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів – в районі населеного пункту Троїцьке.

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      Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

      Підрозділи, що обороняються, гамували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

      Так, за даними розвідки, 7 лютого, одного окупанта знищено та троє отримали поранення.

      Окрім того, 7 лютого на підконтрольну територію України окупанти передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області. Українська омбудсвумен Людмила Денісова була присутня під час передачі цих українських засуджених. Вона пригадала, що у грудні 2018 року бойовики передали 42-х ув'язнених, 12 з яких уже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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