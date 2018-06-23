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Окупанти активізувались біля Маріуполя: 4 українські бійці поранені

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Окупанти активізувались на Маруіпольському напрямку
Окупанти активізувались на Маруіпольському напрямку / Фото із відкритих джерел

У суботу, 23 червня, проросійські окупанти на Донбасі 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, в тому числі із забороненого озброєння.

Як інформує прес-центр Операції Об'єднаних сил, у 5 випадках обстрілів проросійські найманці відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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Зокрема, на Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 міліметрів по захисниках населеного пункту Кам’янка.

Поблизу населених пунктів Степне та Піски українські воїни зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.

Як звітує прес-центр штабу ОС, значно активізувались на Маріупольському напрямку.

Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Снаряди калібром 122 міліметри прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине,
– йдеться у повідомленні ООС.

Внаслідок обстрілів у суботу четверо українських захисників зазнали поранень.

 

Теги: Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
Джерело: 24 Канал
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