Окупанти активізувалися на Донбасі

Сьогодні окупанти вісім разів обстріляли позиції наших військ. П'ять разів проросійські бойовики застосували озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Окупанти вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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Піротехніки розміновували ділянки місцевості у районі водогону "Сіверський Донець-Донбас". Раптово стався вибух, унаслідок чого один співробітник загинув, а ще двоє отримали поранення.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші опорні пункти поблизу села Павлопіль, а також у районі населених пунктів Авдіївка та Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Катеринівка, Новоолександрівка та у районі села Золоте-4.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

До слова, контрольний пункт "Гнутове" на Донеччині 9 квітня відновив роботу після реконструкції, а КПВВ "Мар'їнка" відкриють 10 квітня о 7 годині ранку.