Окупанти активізувалися на Донбасі: один військовий загинув

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. З них – двічі застосували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один український захисник отримав поранення, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Мар’їнка, Павлопіль та Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вісім разів обстріляли позиції наших захисників біля населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, а також біля передмістя Попасна і біля села Золоте-4.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника наразі уточнюються.

До слова, Росія продовжує порушувати мінські домовленості. ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики розміщували озброєння та техніку в заборонених місцях, зокрема поблизу житлових будинків.