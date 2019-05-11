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      Окупанти блокують українські радіостанції в Криму: інфографіка

      402 Читать новость на русском
      Крим
      Крим / фото з відкритих джерел

      Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських FM-радіостанцій.

      Дослідники із "Кримської правозахисної групи" перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацради з питань телебачення і радіомовлення право на мовлення на території північних районів Криму. Сигнал туди йде із підконтрольних Україні Чаплинки та Чонгара.

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      Моніторинг провели у таких населених пунктах:

      Надьожино – працюють 3 українські радіостанції проти російських 2
      Красноармійське – 2 українські, 4 російські;
      Вишньовка – 1 українська, 5 російських;
      Кріпке – 2 українські, 5 російських;
      Танкове – українських немає, 5 російських;
      Пролетарка – 1 українська, 5 російських;
      Красноперекопськ – 1 українська, 5 російських;
      Совхозне – немає, 5 російських;
      Таврійське – 1 українська, 5 російських;
      Рисове – немає, 5 російських;
      Почетне – 1 українська, 5 російських;
      Перекоп – 3 українські, 4 російські;
      Армянськ – 1 українська, 5 російських;
      Суворове – немає, 5 російських;
      П’ятихатка – немає, 5 російських;
      Карпова балка – немає, 5 російських;
      Філатівка – 2 українські, 5 російських;
      Ішунь – 1 українська, 5 російських;
      Томашівка – 3 українські, 5 російських;
      Воїнка – 1 українська, 5 російських.

      радіо Крим станції Росія сигнал
      Статистика робочих українських радіостанцій на півночі Криму: інфографіка

      Так, серед семи українських радіостанцій, які мають свої частоти на окупованому півострові опинилися: "Армія FM", "Радіо Крим Реалії", "Радіо НВ", UA Радіо "Промінь", Meydan FM, UA:Радіо "Культура" і "Перець FM".

      Згідно з результатами дослідження, на частотах деяких із цих українських радіостанцій звучать або російські радіо, або сигнал просто відсутній.

      В організації роблять такий висновок щодо дослідження: останнім часом окупаційна влада Криму спеціально глушить сигнал українських мовників, зокрема, шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Інфографіка
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