Окупанти блокують українські радіостанції в Криму: інфографіка

Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських FM-радіостанцій.

Дослідники із "Кримської правозахисної групи" перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацради з питань телебачення і радіомовлення право на мовлення на території північних районів Криму. Сигнал туди йде із підконтрольних Україні Чаплинки та Чонгара.

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Моніторинг провели у таких населених пунктах:

Надьожино – працюють 3 українські радіостанції проти російських 2

Красноармійське – 2 українські, 4 російські;

Вишньовка – 1 українська, 5 російських;

Кріпке – 2 українські, 5 російських;

Танкове – українських немає, 5 російських;

Пролетарка – 1 українська, 5 російських;

Красноперекопськ – 1 українська, 5 російських;

Совхозне – немає, 5 російських;

Таврійське – 1 українська, 5 російських;

Рисове – немає, 5 російських;

Почетне – 1 українська, 5 російських;

Перекоп – 3 українські, 4 російські;

Армянськ – 1 українська, 5 російських;

Суворове – немає, 5 російських;

П’ятихатка – немає, 5 російських;

Карпова балка – немає, 5 російських;

Філатівка – 2 українські, 5 російських;

Ішунь – 1 українська, 5 російських;

Томашівка – 3 українські, 5 російських;

Воїнка – 1 українська, 5 російських.



Статистика робочих українських радіостанцій на півночі Криму: інфографіка

Так, серед семи українських радіостанцій, які мають свої частоти на окупованому півострові опинилися: "Армія FM", "Радіо Крим Реалії", "Радіо НВ", UA Радіо "Промінь", Meydan FM, UA:Радіо "Культура" і "Перець FM".

Згідно з результатами дослідження, на частотах деяких із цих українських радіостанцій звучать або російські радіо, або сигнал просто відсутній.

В організації роблять такий висновок щодо дослідження: останнім часом окупаційна влада Криму спеціально глушить сигнал українських мовників, зокрема, шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах.