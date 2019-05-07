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      Окупанти двічі обстріляли з мінометів Троїцьке та зазнали великих втрат

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі здійснили 12 обстрілів українських позицій. Тричі вони застосовували заборонені мінськими домовленостями 120-міліметрові міномети. Проте українські військові дали їм гідну відсіч: 5 бойовиків були ліквідовані.

      Окупанти 6 травня виділились також тим, що двічі обстріляли населений пункт Троїцьке із мінометів. Таким чином вони поставили під загрозу життя місцевих мешканців. На щастя, жителі Троїцького не постраждали.

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      Окрім того, ворог вів вогонь поблизу таких населених пунктів, як: Талаківка, Павлопіль, Лебединське, Мар'їнка і Гранітне. На щастя, українська сторона не зазнала втрат. А ось 5 окупантів були ліквідовані силами ООС.

      До речі, від ранку 7 травня вже зафіксовані нові обстріли на Донбасі. Обстріли проросійські бойовики вели поблизу Авдіївки, Гнутового та Богданівки. Внаслідок цих дій один український військовий отримав поранення.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Донецька
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