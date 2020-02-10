05:09
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ

      Окупанти хочуть знести дитячий табір у Криму і побудувати новий, де дітей навчатимуть воювати

      23 Читать новость на русском
      Росіяни хочуть навчати дітей воювати у ще одному дитячому таборі Криму / wikimapia.org

      Російська окупаційна влада у Криму має намір знести дитячий табір "Алсу", що розташований під Севастополем. На його місці буцімто планують звести новий, але з "військово-патріотичним нахилом".

      Нинішній табір "Алсу" буцімто давно не відповідає нормам безпеки, і поміщати туди дітей заборонено, розповів телеканалу "НТС" глава так званого автономного освітнього закладу Севастополя "Планета дитинства" Сергій Гриднєв.

      До слова: Окупанти використовують дитячий центр "Артек" для тренувань силовиків: фото і відео

      За його словами, протягом 2020 року усе майно дитячого табору пройде інвентаризацію, після чого його просто спишуть. Натомість табір повністю знесуть та підготують майданчик для нового.

      Табір "військово-патріотичного спрямування" потрібен Севастополю з його героїчним минулим. І, звичайно ж, та інфраструктура, яка буде в цьому таборі, вона буде відповідати заявленій спрямованості,
      – заявив представник окупантів.

      За його словами, нині разом з так званим "департаментом капітального будівництва" опрацьовуються технічні завдання щодо майбутнього знесення та нового будівництва.

      Що відомо про дитячий табір "Алсу"?Після незаконної анексії Криму окупанти використовували колись популярний табір лише для тренувань військового спецназу Росії. Втім на півострові дітей привчають носити військову форму, а також стріляти ледь не з наступного дня після окупації. Для цього навіть проводиться постійний набір у військово-патріотичний рух "Юнармія".

      Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
      9 лютого
      1643
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      9 лютого , 23:15 Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
      Андрій Шляхтін 1438
      9 лютого , 22:00 Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні
      551
      9 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Іра Луценко запалила з пандою, сумний Кіану Рівз вчить українців історії
      Андрій Шляхтін 4572
      9 лютого , 19:30 Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня
      Катерина Козачинська 2791
      9 лютого , 18:01 Скандал з Дубілетом та що криється за обшуками на 1+1 – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 1410
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук