Окупанти хочуть знести дитячий табір у Криму і побудувати новий, де дітей навчатимуть воювати

Російська окупаційна влада у Криму має намір знести дитячий табір "Алсу", що розташований під Севастополем. На його місці буцімто планують звести новий, але з "військово-патріотичним нахилом".

Нинішній табір "Алсу" буцімто давно не відповідає нормам безпеки, і поміщати туди дітей заборонено, розповів телеканалу "НТС" глава так званого автономного освітнього закладу Севастополя "Планета дитинства" Сергій Гриднєв.

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За його словами, протягом 2020 року усе майно дитячого табору пройде інвентаризацію, після чого його просто спишуть. Натомість табір повністю знесуть та підготують майданчик для нового.

Табір "військово-патріотичного спрямування" потрібен Севастополю з його героїчним минулим. І, звичайно ж, та інфраструктура, яка буде в цьому таборі, вона буде відповідати заявленій спрямованості,

– заявив представник окупантів.

За його словами, нині разом з так званим "департаментом капітального будівництва" опрацьовуються технічні завдання щодо майбутнього знесення та нового будівництва.

Що відомо про дитячий табір "Алсу"?Після незаконної анексії Криму окупанти використовували колись популярний табір лише для тренувань військового спецназу Росії. Втім на півострові дітей привчають носити військову форму, а також стріляти ледь не з наступного дня після окупації. Для цього навіть проводиться постійний набір у військово-патріотичний рух "Юнармія".