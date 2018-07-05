Окупанти Луганщини відзначились зухвалою підробкою українського продукту

У одному із магазинів окупованого Луганська продається керфір, який дуже вже нагадує продукт української торгової марки, щоправда він до неї жодного стосунку немає. Крім того, усі написи та гасла є ідентичними, але перекладеними на російську мову.

Про це повідомляє ресурс Jyrnalist.

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"Навіть не смішно, але в окупованому Луганську крадіжки вже увійшли в моду. У місті, щоб підвищити продажі, почали підробляти українські продукти. Адже ось, як буває в окупованому Луганську: вийдеш в магазин за кефірчіком, побачиш нормальний продукт з вільної України, купиш – а воно виявляється зовсім не тим, на що ти розраховував!" – підкреслюється у матеріалі.

Як зазначають журналісти, нахабну підробку українського товару можна побачити у магазині з промовистою назвою "Абсолют".

"У місцевому супермаркеті "Абсолют" продається кефір. На перший погляд виробництва Куп'янського молочного комбінату "Заріччя". Але уважно придивившись, розумієш, що це підробка! Навіть гасло "Заріччя" "Якість – наша традиція" переклали на російську та вліпили на тару. На звороті окупанти повідомляють, що кефір-то все-таки – їхній, окупантський! Виробництва Луганського холодокомбінату. Навіть гордо приписано "Зроблено в "ЛНР",

– зауважили представники видання.



Окупанти підробили український кефір, здерши навіть гасло

Також ресурс оприлюднив фото оригінального товару – кефіру "Заріччя".

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"І не якесь там "Зарічне", а нормальний продукт. І девіз українською мовою: "Якість – наша традиція". Так ось, виявляється для чого кілька тисяч убитих, десятки тисяч поранених і мільйони біженців – щоб на віджатому виробництві окупанти могли підробляти молочну продукцію! Так, заради цього варто було розв'язувати війну!", – підсумовує автор.



Справжній кефір "Заріччя" виробляється Куп'янським молочним комбінатом на Харківщині

Нагадаємо, наприкінці квітня в одному із магазинів Луганська активісти виявили "Апельсин Єгипет", який було вироблено в так званій "ЛНР".