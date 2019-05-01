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      Окупанти можуть ввести жорстке обмеження для Кримського моста

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      Окупанти можуть ввести обмеження швидкості для Кримського моста
      Окупанти можуть ввести обмеження швидкості для Кримського моста / most.life

      Влада незаконно анексованого РФ Криму переконана, що швидкість руху поїздів по скандальному Кримському мосту не повинна перевищувати 20 кілометрів на годину.

      Про це заявив підконтрольний Росії віце-прем'єр Криму Михайло Селезньов, передають російські ЗМІ.

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      На його думку, тільки на такій швидкості пасажири матимуть можливість "насолодитися красотами півострова, які відкриваються". Тому, багато хто захоче приїхати до Криму на поїзді саме через подорожі по мосту через Керченську протоку.

      "Це буде серйозна конкуренція для авіаперевізників, тому що багато хто скористається можливістю потрапити до Криму саме на потягу", – додав Селезньов.

      Поплічник окупантів також прогнозує, що вартість квитків на потяги в Крим із сусідньої Росії по Кримському мосту буде дешевшою, аніж авіаперельоти.

      Зауважимо, що проектом будівництва передбачена максимальна швидкість руху потягів по мосту до 120 кілометрів за годину, а вантажні – 80 кілометрів на годину. Загалом він нібито розрахований на рух поїздів масою 7100 тонн. 

      Окупанти планують, що перший поїзд поїде незаконним Керченським мостом 8 грудня 2019 року. Ним ходитимуть поїзди 11-ма маршрутами, зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Мурманська, Брянська та інших російських міст.

      Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Також Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримінальні новини Залізниця Кримський міст Транспорт
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