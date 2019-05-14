12:46
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Окупанти на Донбасі глушать мобільний зв’язок за допомогою спецтехніки, – спостерігачі

      11 Читать новость на русском
      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували ворожий "Урал" із системою глушіння мобільного зв'язку
      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували ворожий "Урал" із системою глушіння мобільного зв'язку / Фото з відкритих джерел

      Поблизу Горлівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували вантажівку військового типу "Урал" зі встановленою на щоглі системою глушіння мобільного зв’язку.

      Водночас, спостерігачі повідомляють, що приблизно на 2 години втратили зв’язок мобільного оператора Vodafone. Відновився він аж тоді, коли патруль переїхав до іншого місця, на відстань приблизно 2 кілометри на схід.

      Читайте також: Бойовики використовують безпілотники, які скидають ручні гранати на мирних жителів Донбасу

      Інцидент трапився 11 травня. Про нього йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

      Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли проросійські бойовики глушать сигнал українських мобільних операторів на Донбасі.

      Зокрема, спостерігачі фіксують на Донбасі роботу таких типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби (РЕБ), зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".


      Російські "Леєр-3" і "Красуху-2" фіксують на Донбасі

      Що таке РЕБ?Це вид озброєння, який застосовують у галузі радіоелектронної боротьби.
      Він призначений для забезпечення заходів із завоювання панування в ефірі, а також – захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника.
      Окрім цього озброєння РЕБ забезпечує порушення роботи стратегічних систем управління військами противника, зниження ефективності застосування його бойових засобів завдяки поширенню радіоелектронних перешкод.

      На окупованих територіях часто зникає мобільний зв'язок: випадки 

       

      blog_ava
      Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
      сьогодні
      4052
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Горлівка Зброя ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      сьогодні , 12:09 Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      Сергій Фурса 733
      Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      сьогодні , 11:01 Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      Альона Захарова 1314
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сьогодні , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 1911
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2824
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1461
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук