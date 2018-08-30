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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти на Донбасі не дотримуються умов "шкільного" перемир'я, – штаб ООС

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Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських оборонців за минулу добу
Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських оборонців за минулу добу / фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 29 серпня, російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це інформують у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій українських оборонців у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет,
– йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що від початку доби противник один раз обстріляв українські позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.

"Загалом інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується", – додають у штабі ООС.

На щастя, за минулу добу обійшлося без втрат серед військовослужбовців ООС.

Теги: Збройні Сили України Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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