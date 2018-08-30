Окупанти на Донбасі не дотримуються умов "шкільного" перемир'я, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 29 серпня, російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це інформують у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій українських оборонців у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет,

– йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що від початку доби противник один раз обстріляв українські позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.

"Загалом інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується", – додають у штабі ООС.

На щастя, за минулу добу обійшлося без втрат серед військовослужбовців ООС.