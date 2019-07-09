Окупанти на Донбасі отримують відсіч: обстріли з боку ворога обернулися для нього втратами

Протягом доби 8 липня проросійські збройні формування на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, 7 разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Особливо активним противник був на східній ділянці фронту – 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу Водяного, два рази поряд з Лебединським і ще тричі – неподалік Мар'їнки.

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По разу намагався завдати шкоди українцям в околицях Красногорівки, Пищевика, Чермалика та Богданівки.

На північній ділянці фронті позиції наших захисників обстрілювали 5 разів: тричі поблизу Новолуганського, а також біля Південного та Майорська.

На щастя, жоден ворожий обстріл не призвів до втрат з боку ЗСУ.

При цьому на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки, двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку доби 9 липня ворог вже встиг один раз обстріляти позиції Об'єднаних сил.