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      Окупанти на Донбасі "відсвяткували" 23 лютого атакою на позиції ЗСУ та на свої ж позиції

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      Ситуація на Донбасі загострилася / forpost.media

      Окупанти традиційно активізуються до певних дат. 23 лютого у Росії відзначають "день захисника вітчизни", тож і ворог на Донбасі "відзначив" його нападом на українських захисників. Причому перед цим обстріляли свої ж позиції, щоб звинуватити ЗСУ у провокаціях.

      Приблизно опівночі з 23 на 24 лютого загострилася ситуація на лінії зіткнення на Луганському напрямку. Про це розповіла пресслужба Об'єднаних сил на своїй сторінці у фейсбуці. 

      Читайте також: Українські військові знищили російського диверсанта: відео з фронту

      Окупанти напали на позиції ЗСУ 23 лютого: що про це відомо

      • Позиції ЗСУ обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри.
      • Ворог випустив 20 снарядів біля Кіндрашівки Нової.
      • Перед обстрілом позицій ЗСУ окупанти завдали вогневих ударів по своїм позиціям поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.
      • Зробили вони це з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил. 

      Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Ці злочинні дії є характерними лише для російських окупаційних військ,
      – наголосили у штабі ООС. 

      У штабі ООС зауважили, що противник традиційно активізується напередодні або під час певних дат, тож українські захисники були готові до того, як саме ворог "святкуватиме" 23 лютого.

      Важливо! Окупанти на Донбасі помітно активізувалися наприкінці лютого 2020 року: посилюють обстріли та намагаються захопити українські спостережні пункти.

      Масштабний бій відбувся 18 лютого біля Золотого. У ніч на 22 лютого зафіксували нову спробу окупантів атакувати опорний пункт українців. У обох випадках ЗСУ відбили наступи.

      Окуповані
      Карта окупованих територій та лінії розмежування / Інфографіка 24 каналу

      Тим часом Трамп чекає примирення між Україною та Росією

      Військовий корабель США зайшов у Чорне море: Росія відреагувала
      23 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Луганська Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України
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