13:07
28 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Окупанти на Донбасі вкотре порушили режим тиші: українські бійці дали гідну відсіч

      300 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Доба на фронті 27 квітня минула під обстрілами, поранено одного українського захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.

      Красногорівку, Новоселівку другу та Луганське обстріляли з гранатометів різних систем.

      Читайте також: На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка, постраждалому відірвало ногу

      А Широкине та Лебединське, що неподалік Маріуполя, накрили вогнем зі стрілецької зброї. Павлопіль – з мінометів. 

      На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

      Вони періодично обстрілюють як мінометами, так і крупнокаліберними кулеметами 12,7 або 7,62 – постійно працюють,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

      Відео: військовослужбовець про добу на фронті

       

      blog_ava
      Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      сьогодні
      4713
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      сьогодні , 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      3528
      Что такое паевое участие в инфраструктуре населенных пунктов и почему это нужно отменить?
      сьогодні , 12:01 Что такое паевое участие в инфраструктуре населенных пунктов и почему это нужно отменить?
      Лев Парцхаладзе 167
      Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      сьогодні , 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      Олена Булан 4713
      Головні новини 27 квітня: скандал навколо "паспортного указу" Путіна, зійшов Благодатний вогонь
      сьогодні , 09:07 Головні новини 27 квітня: скандал навколо "паспортного указу" Путіна, зійшов Благодатний вогонь
      1919
      Великдень 2019: все про святкування в Україні
      сьогодні , 09:00 Великдень 2019: все про святкування в Україні
      1486
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук