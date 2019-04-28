Окупанти на Донбасі вкотре порушили режим тиші: українські бійці дали гідну відсіч
Доба на фронті 27 квітня минула під обстрілами, поранено одного українського захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.
Красногорівку, Новоселівку другу та Луганське обстріляли з гранатометів різних систем.
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А Широкине та Лебединське, що неподалік Маріуполя, накрили вогнем зі стрілецької зброї. Павлопіль – з мінометів.
На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Вони періодично обстрілюють як мінометами, так і крупнокаліберними кулеметами 12,7 або 7,62 – постійно працюють,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Ярослав.
Відео: військовослужбовець про добу на фронті
Джерело: 24 канал
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