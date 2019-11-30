Окупанти на Донбасі ввели закон про держкордон: в Україні це назвали "російським ляпасом"
Проросійські бойовики на Донеччині відзначилися черговим цинічним "рішенням" щодо захоплених територій. Так, представники окупаційної адміністрації проголосували за так званий "закон про державний кордон". Зробили вони це зумисно, напередодні паризького саміту у нормандському форматі.
У цьому переконаний український дипломат Костянтин Єлісєєв. Про підступність ворога він написав у своєму мікроблозі твіттер.
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Річ у тім, що представники так званої "ДНР" "ввели" до складу свого утворення понад 60% Донецької області, які підконтрольні українській владі. Відтак, "державний кордон ДНР", згідно з "законом", мав би проходити у межах "колишньої" Донецької області.
Гучний ляпас РФ та її маріонеток напередодні нормандського саміту. Своїм замовним рішенням про так званий "державний кордон ДНР" Москва дає зрозуміти, що у неї є свій сценарій автономізації Донбасу,
– зазначив Єлісєєв.
Дипломат наголосив: Україна та міжнародні партнери мають рішуче відреагувати на таке зухвальство окупантів.
Водночас, перед зустріччю "нормандської четвірки" з Кремля теж лунають тривожні заяви. Зокрема, там кажуть, що ключовою темою майбутніх переговорів стане питання статусу окупованих територій Донбасу.