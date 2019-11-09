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      Окупанти на кордоні з Кримом нахабно схопили легендарну кримську татарку, – Чубаров

      5 Читать новость на русском
      Айше Сеїтмуратову
      Айше Сеїтмуратову / Фейсбук Рефата Чубарова

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що російські окупанти затримали легендарну кримську татарку та ветерана кримськотатарського національного руху 82-річну Айше Сеїтмуратову.

      Як повідомив Чубаров у своєму фейсбуці, інцидент стався на контрольному пункті Чаплинка, що розташовується на адміністративні межі між материковою частиною України та Кримом.

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      Він додав, що зараз у Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходи для встановлення зв'язку з Айше Абла та надання їй допомоги.

      Що відомо про Айше Сеїтмуратову? Це дисидент, журналіст та історик. Після вигнання з СРСР у 1978 році вона отримала громадянство США. Однак, попри американський паспорт, після вторгнення російських військ в 2014 році та окупації Криму оселилася на півострові та постійно тут проживає.

      До слова, це вже не перше затримання з боку окупантів на адмінмежі з Кримом. Зокрема, 1 листопада ФСБ Росії незаконно затримала громадянина України, який в’їжджав на півострів. Сталося це на пункті пропуску в Армянську. Причина затримання – чоловік нібито намагався потрапити на півострів під іншим прізвищем.

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      8 листопада
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Рефат Чубаров
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