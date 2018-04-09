Окупанти назвали імовірну причину жахливої ДТП на переїзді у Криму

Смертельне зіткнення мікроавтобуса з електричкою в окупованому Криму могло статися через те, що водій першого транспортного засобу міг заснути за кермом.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці інциденту.

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"Електричка, попередньо, їхала з Феодосії до Армянська. На 124 кілометрі на нерегульованому переїзді водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з невстановленої причини виїхав на залізничну колію перед електричкою, яка наближається", – зауважив він.

Як підкреслив співрозмовник ресурсу, за попередніми даними, водій "міг заснути за кермом або втратити контроль над дорогою через приступ хвороби".