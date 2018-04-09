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Окупанти назвали імовірну причину жахливої ДТП на переїзді у Криму

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Наслідки аварії автобуса та електрички в Криму
Наслідки аварії автобуса та електрички в Криму / Kerch.fm

Смертельне зіткнення мікроавтобуса з електричкою в окупованому Криму могло статися через те, що водій першого транспортного засобу міг заснути за кермом.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці інциденту.

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"Електричка, попередньо, їхала з Феодосії до Армянська. На 124 кілометрі на нерегульованому переїзді водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з невстановленої причини виїхав на залізничну колію перед електричкою, яка наближається", – зауважив він.

Як підкреслив співрозмовник ресурсу, за попередніми даними, водій "міг заснути за кермом або втратити контроль над дорогою через приступ хвороби".

Нагадаємо, удень 8 квітня на нерегульованому залізничному переїзді в районі Армянська маршрутне таксі Mercedes Sprinter, яке виконувало рейс "Севастополь – Армянськ", зіткнулося з приміським поїздом "Керч – Армянськ". Внаслідок аварії 7 осіб загинули та щонайменше 10 зазнали різних травм. За даними ЗМІ, серед загиблих і потерпілих дітей не було.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини України Аварії та ДТП Розслідування Транспорт
Джерело: 24 Канал
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