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Окупанти обстріляли Красногорівку з кулеметів, розпочалась пожежа: фото

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Через обстріли бойовиків у житловому секторі Красногорівки розпочалась пожежа
Через обстріли бойовиків у житловому секторі Красногорівки розпочалась пожежа / фото з соцмереж

Російські окупаційні сили на Донбасі 5 вересня обстріляли із великокаліберних кулеметів житловий сектор Красногорівки. В результаті обстрілів загорілися людські помешкання.

Про це інформує українська сторона СЦКК у Facebook.

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Російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень,
– йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок пожежі місцеві мешканці не постраждали.

ДСНС та військовослужбовці ООС ліквідували займання.

"Це далеко не перший випадок, коли збройні формування Російської Федерації навмисне провокують виникнення пожеж поблизу лінії розмежування, ведучи вогонь запалювальними або трасуючими боєприпасами по легкозаймистих господарських спорудах та скупченнях сухої рослинності", – наголошують у СЦКК.

Там зазначають, що скоріш за все, бойовиків не хвилюють ризики та збитки, які вони наносять цивільному населенню.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Пожежа
Джерело: 24 Канал
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