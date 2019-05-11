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      Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, але отримали жорстку відповідь

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      Окупанти поранили одного бійця ЗСУ на Донбасі
      Окупанти поранили одного бійця ЗСУ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Окупаційні війська Росії 10 травня 12 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого один військовий отримав поранення. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь ворогу та знищили двох окупантів.

      Проросійські бойовики під час обстрілів українських позицій 5 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120-ти і 82-міліметрові міномети.

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      Російські окупанти весь день гатили по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Загалом бойовики обстріляли сили ООС в районі населених пунктів Новомихайлівки, Авдіївки, Павлополя, Чермалика, Новозванівки, Попасної, Новгородського та Майорська.

      Окрім того, збройні формування РФ обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт Травневе, створивши загрозу для життя і здоров'я мирного населення регіону.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, двох окупантів було поранено,
      – додали у штабі.

      З початку доби, 11 травня, ворожих пострілів з боку окупаційних військ РФ не зафіксовано.

       

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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