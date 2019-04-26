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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з ракетних комплексів: двоє поранених

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      На фронті поранили двох українських військових
      На фронті поранили двох українських військових / 24 канал

      26 квітня російські окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників зазнали поранень.

      Ворого використав озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу ООС. 

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстрілами опинились позиції Зсу біля Павлополя, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Чермалика та Широкиного.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли поблизу Луганського, Кримського, Світлодарська.

      Втрати у проросійських бойовиків уточнюються.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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