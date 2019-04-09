Окупанти отримували українські паспорти: СБУ викрила шокуючу схему

СБУ викрила механізм легалізації бойовиків терористичних організацій так званих "ЛНР" та "ДНР" на мирній території України.

Правоохоронці з’ясували, що двоє мешканців Донецька допомагали оформлювати українські паспорти для проросійських бойовиків. Все для того, аби окупанти змогли в’їхати на підконтрольну українській владі територію.

Читайте також: Пропагандистка закликала створити "Запорізьку народну республіку": фото

Посадові особи Державної міграційної служби допомагали зловмисниками реалізовувати схему. Посадовці вклеювали в паспорти окупантів "фейкові" фотокартки. Вони обов`язкові після досягнення 25- і 45-річного віку.

Тож липові паспорти допомагали проросійським бойовикам проникнути на мирну територію України для здійснення терористичної та розвідувально-підривної діяльності.

Правоохоронці затримали одного з організаторів незаконної схеми у Вінниці. Зловмисник приїхав у місто в особистих справах.



Правоохоронці затримали організатора схеми//Фото: СБУ

Наразі відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії.