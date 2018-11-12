Окупанти озвучили результати виборів: з'явилася реакція Кремля

Помічник президента Росії Владислав Сурков вже надіслав привітання "з перемогою на виборах" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику. Саме їх обрали новими ватажкам бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив директор Центру політичної кон'юнктури в Росії Олексій Чеснаков, пише ТАСС.

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Чеснаков зазначає, що Сурков вже направив свої "привітання з перемогою" Пушиліну та Пасічнику.

У привітанні йдеться про те, що висока явка показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить в свої сили, може за себе постояти та рішуче не сприймає тупу політику офіційного Києва,

– заявив він.

До того ж помічник Путіна висловив впевненість, що новообрані ватажки бойовиків зроблять "усе, що від них залежить" для підвищення рівня життя населення та виконання міжнародних зобов`язань 2014-2015 років.

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Нагадаємо, на організованих бойовиками псевдовиборах нібито найбільше голосів отримав ставленик із Москви Денис Пушилін – за нього проголосувало 60,85% виборців. Водночас, на окупованій Луганщині перемогу здобув чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник. За нього нібито проголосувало 68,9% виборців.

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