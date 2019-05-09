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      Окупанти передали українській стороні тіло військового, який напередодні зник під час бою

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      Окупанти передали українській стороні тіло військового, який напередодні зник під час бою
      Окупанти передали українській стороні тіло військового, який напередодні зник під час бою / Фото з Facebook-сторінки Дениса Козьми

      5 травня під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині, зник український морський піхотинець Денис Козьма. Проросійські бойовики повернули українській стороні тіло військового.

      Ірина Донос написала у себе Facebook-сторінці, що похорон відбудеться 11 травня о 11 годині ранку у його рідному селі Приозерне.

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      35 окрема бригада морської піхоти у себе на Facebook-сторінці повідомляла, що 5 травня бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові, які в цей час несли бойове чергування, відкрили вогонь по окупантах. Згодом до українських військових підійшла резервна група. Ворог почав їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою і зник Козьма.

      Що відомо про Дениса Козьму? Денис Козьма – 31-річний боєць 35-ої окремої бригади морської піхоти з позивним "Дєд". Він уродженець села Приозерне в Одеській області.

      Денис з дитинства займався футболом та грав у спортивній школі. Після трагічних подій 2 травня в Одесі чоловік пішов на Донбас добровольцем, а потім продовжив службу за контрактом. У нього залишилися мама, брат і маленька дочка.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил
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