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Окупанти планують провести "вибори" на Донбасі через смерть Захарченка: відома дата

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На окупованому Донбасі восени можуть пройти "вибори"
На окупованому Донбасі восени можуть пройти "вибори" / Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в апараті "виконуючого обов'язки глави республіки".

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За інформацією джерела, проведення виборів на окупованих територіях за так званим "законодавством" бойовиків, має відбутися в термін, що не перевищує 60 днів після прийняття відповідного рішення.

Таким чином, нового главу "республіки" можуть обрати вже в першій половині листопада, можливо 6-7 числа,
– зазначило джерело.

Водночас, за його словами, "депутати "ДНР" повинні обговорити і затвердити дату голосування на засіданні так званої "Народної ради" 7 вересня.

Окрім того, як пише "РБК",  у Кремлі вирішили, що "вибори" необхідно провести одночасно на окупованій Донеччині і Луганщині.

"Загибель Олександра Захарченка — один з факторів, що впливають на обговорення (питання "виборів")", – сказав "депутат Народної ради "ДНР" Владислав Бриг.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Новим головою псевдоутворення тимчасово став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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