Окупанти похвалилися завершальним етапом будівництва Кримського моста: фото та відео

Будівельники почали укладати асфальтобетон на автодорожній арці Кримського мосту. Робота виконується в два етапи: нижній шар вже виконаний, верхній буде укладений після технологічної перерви, через декілька днів.

Про це повідомляє "Кримський міст".

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Зазначається, що будівельники приступили до укладання асфальтобетону на автодорожній арці Кримського мосту.

Робота виконується в два етапи: нижній шар вже виконаний, верхній буде укладений після технологічної перерви, через декілька днів.

Загалом, дорожнє покриття на арочному прольоті аналогічне до інших ділянок Кримського мосту. До укладання асфальту на спеціально оброблену металеву поверхню арочного прольоту був нанесений шар гідроізоляції.

Будівельники вже встановили на арочному прольоті всі 14 щогл зовнішнього освітлення, а по зовнішніх смугах руху – бар'єрне огородження. Після того, як ділянка буде покрита асфальтобетоном, будівельники змонтують бар'єрне огородження на розділювальній смузі.

"У цілому по трасі Кримського моста асфальтування виконано приблизно на 75%, а загальна готовність полотна, включаючи деформаційні шви і елементи облаштування, досягає 80%. Як тільки завершиться укладка асфальту, приступимо до нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків", – наголосили окупанти.



Будівництво Кримського моста



Кримський міст



Окупанти завершують будівництво Кримського моста



Будівництво Кримського моста



Спорудження Кримського моста

Будівництво Кримського мосту

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.