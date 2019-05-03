Окупанти поранили двох наших захисників на Донбасі

Від початку доби, 3 квітня, російські окупаційні війська 16 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє українських військових зазнали поранень, загиблих немає.

Проросійські бойовики гатили по позиціях Збройних Сил України з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Читайте також: Втрати України на Донбасі у квітні: що відомо про 15 загиблих героїв У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстрілами опинились наші позиції поблизу Авдіївки, Новотроїцького, Гнутового, Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Пищевика, Павлополя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник активізувався неподалік Золотого-4, Новолуганського, Шумів. "На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – додали у штабі.