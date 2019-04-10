20:23
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

      152 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні проросійські бойовики шість разів обстріляли позиції наших військ, із них три рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

      Збройні формування Росії вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повдомили у прес-штабі ООС.

      Читайте також: Помста за Яну Червону: українські воїни завдали нищівного удару по бойовиках, є відео

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти у районі населених пунктів Опитне, Піски, Павлопіль, Широкине та в районі міста Авдіївка.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Новозванівка.

      У прес-службі зазначили, що на ворожі провокації українські військові дали адекватну відповідь.

      Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

       

      blog_ava
      Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк
      сьогодні
      9752
      Теги: Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      сьогодні , 20:01 Очікування Кремля від українських виборів: про що брешуть російські пропагандисти
      Світлана Попова 450
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      сьогодні , 19:48 Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      Артем Овдієнко 355
      Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      сьогодні , 19:02 Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      Інна Жолобович 1496
      Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      сьогодні , 17:23 Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      2478
      Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      сьогодні , 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      Олена Кандяк 143
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук