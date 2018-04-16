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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: двоє українських військових поранено

23 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі

У неділю, 16 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Як повідомили у Штабі АТО, унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

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Варто зазначити, що окрім ігнорування умов перемир’я, окупанти використовують і важке озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Так, на Донецькому напрямку із заборонених 120 мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм – обстріляні захисники Пісків та Павлополя.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся на наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Верхньоторецького, Піщевика, Широкиного та Гнутового.

Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького – вівся снайперський вогонь.

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На Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська. Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь 82 мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського – з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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