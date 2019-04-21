Окупанти розпитують українців щодо виборів на адмінмежі з Кримом

Російські прикордонники на адміністративній межі з окупованим Кримом розпитують українців про участь у голосуванні у другому турі виборів президента України.

Люди, які перетинають межу окупованого Криму в напрямку материкової України, розповіли, що окупанти проводять опитування про те, чи голосуватимуть українці, в якому населеному пункті, за якого кандидата і на якій виборчій дільниці.

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При цьому всі контрольні пункти працюють у штатному режимі. Конфліктів, а також провокацій з боку окупантів не зафіксовано, повідомили українські прикордонники.

Під час першого туру виборів 31 березня на межі з Кримом російські силовики вибірково випитували в тих, хто перетинав адмінмежу, чи не їдуть люди голосувати на материкову частину України.