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      Окупанти розпитують українців щодо виборів на адмінмежі з Кримом

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      Ситуація на межі з Кримом у день виборів президента України 21 квітня
      Ситуація на межі з Кримом у день виборів президента України 21 квітня / Ілюстративне фото

      Російські прикордонники на адміністративній межі з окупованим Кримом розпитують українців про участь у голосуванні у другому турі виборів президента України.

      Люди, які перетинають межу окупованого Криму в напрямку материкової України, розповіли, що окупанти проводять опитування про те, чи голосуватимуть українці, в якому населеному пункті, за якого кандидата і на якій виборчій дільниці.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

      При цьому всі контрольні пункти працюють у штатному режимі. Конфліктів, а також провокацій з боку окупантів не зафіксовано, повідомили українські прикордонники.

      Під час першого туру виборів 31 березня на межі з Кримом російські силовики вибірково випитували в тих, хто перетинав адмінмежу, чи не їдуть люди голосувати на материкову частину України.

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      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Росії Анексія Криму Новини Криму День виборів Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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